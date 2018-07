Call of Cthulhu – Release noch in diesem Herbst

Die Cyanide Studios gaben bereits vor geraumer Zeit bekannt, dass das Horror-RPG Call of Cthulhu nicht mehr wie anfangs geplant Ende 2017 erscheinen wird, sondern noch in diesem Jahr im Handel erhältlich sein soll. Nun haben die Verantwortlichen den Zeitraum der Veröffentlichung ein wenig eingrenzen können. So soll das Spiel noch im Herbst diesen Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, ein genauer Monat oder sogar Tag bleibt allerdings aus.

Investigative Ereignisse in Call of Cthulhu

Die Geschichte von Call of Cthulhu spielt in den zwanziger Jahren. Auf der sehr düsteren Fischerinsel Darkwater Island macht sich Privatdetektiv Edward Pierce auf, den Mythos um Familie Hawkins zu untersuchen. Dabei begegnen ihm viele Mysterien auf der Insel, die sich teilweise während seiner Detektivarbeit sogar zu widersprechen scheinen.

Call Of Cthulhu [Playstation 4] Der "Große Träumer", Cthulhu, kündigt sein Erwachen an... Reisen Sie nach Blackwater Island!

Call of Cthulhu - ein investigatives RPG, im Lovecraft Universum, entwickelt mit der Unreal Engine 4

Erweitern und verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Charakters und nutzen Sie die neuen Fähigkeiten um die Wahrheit aufzudecken

Zweifeln Sie an Ihrem eigenen Verstand? Es heißt, dass Wahnsinn der einzige Weg sei, die Wahrheit zu ergründen

Quelle: wccftech.com