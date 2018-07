Twitch Prime – Holt euch im Juli 21 Spiele kostenlos

Am 16. Juli ist mal wieder Amazon Prime Day und aus diesem Anlass veranstaltet auch Twitch in diesem Jahr eine besondere Aktion. Mit Twitch Prime könnt ihr euch im Laufe des Monats 21 Spiele kostenlos herunterladen und diese auch für immer behalten. Drei Titel sind im gesamtem Aktionszeitraum verfügbar, die meisten jedoch nur an bestimmten Tagen, es lohnt sich also, öfter vorbeizuschauen.

Diese Spiele gibt es im Juli kostenlos mit Twitch Prime

Wir haben alle verfügbaren Spiele, die es diesen Monat mit Twitch Prime kostenlos geben wird, für euch aufgelistet. Dabei stehen auch die Tage, an denen sie verfügbar sind:

Pillars of Eternity Definitive Edition: 2. Juli – 4. Juli

Metal Slug 3: 3. Juli – 2. August

The Last Blade: 3. Juli – 2. August

Twinkle Star Sprites: 3. Juli. – 2. August

QUBE2: 3. Juli – 4. Juli

Battle Chef Brigade: 4. Juli – 11. Juli

Manual Samuel: 5. Juli – 12. Juli

GoNNER: 6. Juli – 3. Juli

Next Up Hero: 7. Juli – 14. Juli

Uurnong Uurnlimited: 8. Juli – 14. Juli

Hue: 9. Juli – 15. Juli

Deponia Doomsday: 10. Juli – 16. Juli

>Observer_: 11. Juli – 17. Juli

Tacoma: 12. Juli – 18. Juli

The Bridge: 13. Juli – 26. Juli

Brutal Legend: 14. Juli – 27. Juli

The Red Strings Club: 15. Juli – 21. Juli

Tyranny: 16. Juli – 18. Juli

Broken Age: 17. Juli – 31. Juli

The Framed Collection: 18. Juli – 31. Juli

Serial Cleaner: 18. Juli – 31. Juli



Quelle: Twitch Prime via Youtube / Twitch