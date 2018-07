The Walking Dead – Season 1 und 2 bald für die Switch?

Der Elektronikmarkt Media Markt, leakt auf der schwedischen Internetseite die Switch-Versionen der ersten beiden Staffeln von Telltales The Walking Dead. So kommt es immer wieder versehentlich da zu, dass Onlinehändler Produktseiten zu früh online stellen. Auffallend ist dabei das der Preis bei 499 Euro liegt und als Release der 31.08.2018 angegeben ist. Beide Daten können dabei durchaus als Platzhalter interpretiert werden. Eine offizielle Stellungsnahme seitens Telltale Games blieb bis jetzt aus. Da bereits an einer Umsetzung der letzten Staffel für die Switch angekündigt wurde, ist eine Portetierung der Staffeln 1 und 2 nicht allzu abwegig.

Switch-Version von The Walking Dead vorstellbar?

Wer die The Walking Dead-Teile noch nicht auf anderen Plattformen gespielt hat müsste sich somit nicht an eine neue Steuerung gewöhnen. Was somit den Einstieg für eine neue Zielgruppe verbessern könnte. Sobald wir mehr Informationen haben, oder eine offizielle Stellungsnahme seitens Telltale Games veröffentlicht wird, berichten wir nach.

Quelle: Media Markt (Schweden)