Splatoon 2 – Globales Splatfest zum ersten Jubiläum angekündigt

Nintendo hat zum ersten Geburtstag des Spiels Splatoon 2 ein globales Splatfest über Twitter angekündigt. Anders als sonst ist dieses Splatfest nicht auf die Regionen beschränkt. Bereits ab diesem Freitag könnt ihr euch für eine der beiden Seiten entscheiden. Passend zum kürzlich erschienenen DLC “Octo Expansion” dürft ihr euch zwischen Squids und Octopus entscheiden. Das Splatfest startet jedoch erst am 20. Juli und endet am 21. Juli.

Für welche Meereskreatur werdet ihr euch entscheiden? Denn auch wer nicht Besitzer der Octo Expansion ist hat so auch die Chance mal als Octopus zu spielen, und in die Tintenschlacht zu ziehen.

The #Splatoon2 first anniversary is coming, and it’s time for a fishy free-for-all global #Splatfest! Which sea creature is your favorite, #TeamSquid, or #TeamOctopus? Pick your preferred cephalopod in-game on 7/6, and prepare for a tentacled Turf War starting 7/20! pic.twitter.com/yrda4Ye21g

— Nintendo Versus (@NintendoVS) July 3, 2018