Shenmue I & II HD Remaster – Releasedatum steht fest

Das Shenmue I & II HD Remaster wird von vielen Fans sehnsüchtig erwartet. Nachdem Microsoft das Releasedatum vorzeitig geleakt hatte, gab Sega jetzt das Datum offiziell an.

Shenmue I & II HD Remaster kommt im August

Sega hat offiziell bestätigt, dass die Remaster Collection am 21. August erscheinen wird. Die beiden Klassiker werden für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Wer es nicht mehr erwarten kann, hat die Möglichkeit schon jetzt den Titel auf allen Plattformen vorzubestellen. Passend zu der Ankündigung gibt es natürlich auch einen entsprechenden Ankündigungstrailer indem ihr nochmal die Collection in Aktion erleben könnt.

