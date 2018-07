Fortnite – Playground ist wieder online

Heute Nacht wurde über den offiziellen Twitteraccount von Fortnite bestätigt das der neue Playground wieder online ist. Dieser musste nach dem Release wieder von den Servern genommen werden, da technische Probleme den Modus in die Knie zwang. Auch ein sehr hoher Andrang an Spielern sorgte für lange Wartezeiten und Abstürzen. Nun seien die Probleme beseitigt und das Matchmaking wurde verbessert.

Success! All players can now join in on the fun in the Playground LTM. Drop in and let your imagination run wild.

More details: https://t.co/nSpL6uQDwl

— Fortnite (@FortniteGame) July 3, 2018