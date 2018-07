Der Monatsrückblick Juni 2018

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Sommerzeit ist Messezeit

Neben der allseits beliebten Festivalzeit starten im Sommer auch wieder die wichtigsten Messen der Videospielbranche. Allem voran die E3. Vom 12. Bis 14. Juni ging es heiß her auf der anderen Seite des Atlantiks. Es gabt natürlich wieder einen Haufen Infomaterial zu den am meist erwarteten Spielen. Aber auch die ein oder andere Überraschung war dabei. Aber wie das nun mal so ist, kommt es mittlerweile sehr häufig vor, dass bestimmte Informationen schon im Vorfeld durch Leaks bekannt gegeben werden. Sehr zum Leidtragen der Publisher und Entwickler. So geschehen mit zum Beispiel Unravel 2. Allerdings hatte Electronic Arts damit gerechnet und so doch noch eine Überraschung in Petto. Nachdem der Trailer sich dem Ende neigte und das Release-Datum offenbarte, staunte die Community nicht schlecht. Denn ab dem Zeitpunkt, war das Spiel verfügbar. Es konnte Problemlos auf allen angekündigten Plattformen herunter geladen werden. Den Beitrag dazu findet ihr HIER. Doch das war natürlich noch lange nicht alles. Eines der heißeren Eisen war natürlich Anthem. Dieser Titel kam mit gleich zwei Trailern daher, welche ihr HIER finden könnt. Auch Beyond Good & Evil 2 wurde mit neuem Trailer und einem kleinen Gimmick vorgestellt. Denn die kreativen Köpfe unter euch haben die Möglichkeit, sich im Spiel zu verewigen. Sei es eure Komposition als Soundtrack, Charakterdesign oder passende Artworks. Das ist wirklich eine coole Aktion und ihr findet alle wichtigen Informationen dazu im folgenden Video.

Marvel’s Spider-Man - Standard Edition - [PlayStation 4] Werden Sie zu Spider-Man

Erleben Sie eine eigenständige Geschichte

Stürzen Sie sich in eine offene Welt

Wir haben noch lange nicht genug!

Die Messe hatte natürlich noch einiges mehr zu bieten. Unsere fleißigen Redakteure folgten den Livestreams so gut es ging und sammelten so die wichtigsten Infos über eure Lieblingsspiele. Auch diejenigen unter euch, die Destiny 2 noch eine Chance geben und/oder immer noch gerne spielen, gab es auch erste Infos zur kommenden Erweiterung. Im DLC „Forsaken“ wird ein allseits beliebter Charakter ins Gras beißen. Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Cayde 6! Das ist natürlich für die meisten ein mittelschwerer Schock. Immerhin zählt dieser Kerl zu den Ausnahmecharakteren im Spiel. Ob sich Bungie damit einen Gefallen tut, bleibt noch abzuwarten. Aber immerhin ist der Titel wieder in aller Munde. Doch auch Death Stranding kann mit einem frischen Video begeistern, welches neue Eindrücke vermittelt, aber auch neue Fragen aufwirft. Auch The Last of Us Part 2 wurde mit einem Trailer bedacht. Doch dieser sollte mit Vorsicht genossen werden, denn er ist nichts für Schwache Nerven! Den Trailer findet ihr HIER. Und für Fans von Zombies und Survival-Games gab es noch eine Überraschung: Resident Evil 2 erhält ein Remake! Wenn das mal keine Überraschung ist. Aber neben Sony, Microsoft, Ubisoft, etc. war natürlich auch Nintendo zugegen und brachte einige Überraschungen mit. Super Mario Party, Starlink, Super Smash Bros. und Mario Tennis Aces haben sich wunderbar in den Reihen der Neuankündigungen eingefügt. Doch wie das nunmal so mit Live-Übertragungen ist, gab es auch den ein oder anderen Patzer. Dazu haben wir ein lustiges Video für euch zusammen gescnitten. Viel Spaß!

Wir waren auf dem Post E3 – Event von Nintendo in Frankfurt am Main

Natürlich war auch wieder in diesem Jahr das altbekannte Post E3 – Event von Nintendo. Unsere beiden Redakteure Jasmin und Tobi haben keine Kosten und Mühen gescheut und reisten in die hessische Metropole um sich ein Bild von Nintendos E3-Line Up zu machen. Das besondere dabei ist, dass die Spiele nicht nur gezeigt werden, sondern auch selber gespielt werden darf. So konnten sich unsere beiden Schreiberlinge einen tieferen Eindruck gewinnen und wissen schonmal, was da auf uns zu kommt. Alles wichtige dazu findet ihr HIER. Natürlich haben wir auch wieder das ein oder andere Spiel für euch getestet. Neben den Reviews zu unter anderem Dark Souls Remastered, Vampyr und der Street Fighter 30th Anniversary Collection (welche unseren heißbegehrten NAT-Award bekommen hat), schneite auch ein kleines Päckchen von Nacon in die Redaktion. Darin befand sich der Nacon Revolution Pro 2 Controller. Wie sich das Gamepad an Playstation und PC geschlagen hat, könnt ihr HIER nachlesen. Und nach der E3 folgt ja auch immer noch die Gamescom in Köln. Wir haben für euch eine Themenseite erstellt, auf welcher ihr ganz leicht alle wichtigen Informationen finden könnt. Von Hallenplan über Altersfreigabe, bis hin zum Sommerferienplan für ganz Deutschland ist dort alles zu finden. Einfach reinschauen und schlau machen. Den Link dazu findet ihr HIER. Und für die Overwatch Fans unter euch haben wir noch was ganz besonderes: Unser Overwatch-Fachmann Maarten hat den kommenden Helden Hammond exklusiv für euch getestet und vorgestellt. Zu sehen im folgenden Video.

Der Ausblick auf den Juli 2018

So langsam wird es warm und die Ankündigungen für die nächste Zeit sind soweit auch bekannt. Dennoch wird der Juni einiges parat halten. Unter anderem kommen einige neue, spannende Titel für die Nintendo Switch und euch erwartet noch ein kleines Special zu Fortnite. Immerhin eignet sich der Titel perfekt für eines unserer mittlerweile legendären Feierabendspiele. Bis dahin, genießt die Sonne und viel Spaß beim Zocken. Euer Tobi.