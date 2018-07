The World Ends with You: Final Remix – Releasedatum des Remasters bekannt

The World Ends with You: Final Remix, das Remaster des DS-Geheimtipps, wurde bereits im vergangenen Jahr während der E3 als Remaster für die Switch angekündigt. Ein Fakt war bisher aber unbekannt: Das Releasedatum. Dies hat sich nun geändert, denn zumindest für den japanischen Markt wurde ein Datum angekündigt.

The World Ends with You: Final Remix kommt im September

Laut einem neuen Trailer zu The World Ends with You: Final Remix erscheint das Remaster am 27. September diesen Jahres, zumindest in Japan. Für den Rest der Welt ist dieses Datum bisher noch nicht bestätigt, man dürfte aber mit einem ähnlichen Zeitraum für einen Release rechnen.

Quelle: スクウェア・エニックス via Youtube