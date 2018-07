Left 4 Dead – Ist der dritte Teil bereits in Planung?

Als Left 4 Dead rauskam, war das wie eine kleine Revolution. Das Spiel erlangte recht schnell viel Anklang, sodass es auch bald einen zweiten Teil gab. Doch danach wurde es still um die Reihe.

Left 4 Dead 3 im Anmarsch?

In der Vergangenheit gab es schon öfters Gerüchte über ein Left 4 Dead 3. Doch dieses Mal scheint etwas mehr dran zu sein. Die Turtle Rock Studios, die Entwickler von Left 4 Dead und Evolve, haben eine Stellenausschreibung geschaltet, in welcher sie einen Senior Level Designer für einen Triple-A-Titel, welcher in einem bereits bekannten Setting angesiedelt sein soll. Er sollte Erfahrung mit kompetitiven FPS-Shootern haben und sich mit modernen Engines auskennen. Das lässt natürlich viel Spielraum für Spekulationen. Aber Fakt ist, dass Evolve gefloppt ist. Left 4 Dead hingegen nicht. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Turtle Rock Studios