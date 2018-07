Jump Force – Drei neue Bleach-Charaktere bestätigt

Das neue Beat’em Up von Bandai Namco Entertainment soll viele Anime-Charaktere unter einen Hut bringen und auf Kampfplätzen gegeneinander antreten lassen. Das Spiel trägt den Titel Jump Force und soll im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Bislang ist bekannt, dass Charaktere aus Naruto, One Piece und Dragon Ball im Roster enthalten sein werden. Nun kündigte der Publisher drei weitere Charaktere an, die aus den Anime Bleach in den Kampf ziehen werden. So könnt ihr mit Ichigo, Aizen oder Rukia kämpfen. Des Weiteren wurde der neue Kampfschauplatz Hong Kong bestätigt.

Bleach hält Einzug in Jump Force

Ichigo Kurosaki – früher war er ein einfacher Schüler mit der Fähigkeit, Geister zu sehen. Nach einem Aufeinandertreffen mit einem „Hollow“, einem geisterhaften Wesen, das versucht hat, ihn zu töten, wird er zu einem der stärksten Shinigami.

Rukia Kuchiki – Rukia ist ein Shinigami von edler Abstammung und spezialisiert auf Kido, die Magie der Shinigami. Ihr Schwert gilt als eines der schönsten in der „Soul Society“.

Sosuke Aizen – Aizen ist ein Kommandant der Gotei 13. Obwohl er nach außen hin ruhig wirkt, verbirgt sich hinter der Fassade eines der fähigsten Mitglieder der „Soul Society“.

Hong Kong – Im Schatten von Blackbeards verunglücktem Schiff treten dort die Kämpfer auf den Straßen der verregneten Stadt unter grellen Neonlichtern gegeneinander an.

Quelle: Bandai Namco Entertainment