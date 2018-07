Code Vein – Neuer Trailer zeigt Mia Karnstein

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen Trailer zum Action-RPG Code Vein veröffentlicht. In diesem wird das Gruppenmitglied Mia Karnstein näher vorgestellt. Sie ist ein weiblicher Wiedergänger, die gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder durch das Land von Vein marschiert. Sie würde alles tun, um ihren Bruder zu beschützen und kann deshalb im Kampf schnell zuschlagen, um sich dann direkt wieder zu distanzieren. Ihre Bajonett-Waffe und das Blood Veil Stinger helfen ihr dabei.

Wann erscheint Code Vein?

Am 28. September 2018 wird Code Vein für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In einer fernen Zukunft hat ein mysteriöses Ereignis die Welt, wie wir sie jetzt kennen, zum Kollabieren gebracht. Wolkenkratzer wurden zu den Gräbern der Vergangenheit der Menschheit. Doch im Zentrum der Zerstörung lebt eine versteckte Gesellschaft, die Vein genannt wird. Diese müssen kämpfen, um zu überleben und sind mit Fähigkeiten gesegnet, für die sie allerdings ihr Gedächtnis verloren haben und einen Blutdurst bekamen.

