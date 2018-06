Yo-Kai Watch Blasters – Rote-Katzen-Kommando und Weiße-Hunde-Brigade für Europa angekündigt

In Japan sind die beiden Versionen Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando und Yo-Kai Watch Blasters: Weiße-Hunde-Brigade schon seit dem Jahr 2015 erhältlich. Nun ist es endlich auch in Europa soweit, denn noch in diesem Jahr werden die Titel für den Nintendo 3DS erscheinen, dies teilte Nintendo mit. Bei diesem Spin Off könnt ihr statt der rundenbasierten Kämpfe der Hauptteile Echtzeit-Kämpfe erleben. Des Weiteren wurde zur Bekanntgabe des Releasedatums ein Trailer zum Spiel veröffentlicht, der euch das Spiel näher vorstellt.

Viele Bosse für den lokalen Koop-Modus in Yo-Kai Watch Blasters

In beiden Versionen sind viele Yo-Kai sowie Bosse der Hauptserie enthalten, allerdings sollen mit kostenlosen Updates weitere Yo-Kai, Bosse, Missionen und Nebenhandlungen nachgeliefert werden. Außerdem sollt ihr die Yo-Kai tauschen können und im lokalen Modus mit bis zu vier Spielern euch den Bossen stellen können.

Die jüngsten Titel der Yo-Kai Watch-Serie ermöglichen es erstmals gemeinsam zu viert gegen mächtige Bosse anzutreten, Fähigkeiten zu erproben oder den kraftvollen Ultiseelschlag auszuführen. Wenn alle vier SpielerInnen Konsolen als auch Spiel ihr Eigen, können sie die lokale Verbindung für den kooperativen Spaß nutzen. Und wer über eine Breitband-Internetverbindung und einen Nintendo Account verfügt, kann sein Können auch online unter Beweis stellen.

Quelle: Nintendo DE (via Youtube)