Fortnite – Raketenstart für Samstag 19:30 Uhr angesetzt?

Am 12. Juli 2018 startet die fünfte Saison von Fortnite: Battle Royale und wird wieder für neue Inhalte und diverse Herausforderungen sorgen. Die mit der Saison 4 aufgetauchten Raketen sind bis heute noch immer ein Rätsel. Doch genau dies soll sich im Verlaufe dieses Abends wohl schon ändern. Vielen Spielern sind auf der Karte ominöse Warnhinweise und Countdowns aufgefallen. Auch die Entwickler haben die Nachricht geteilt, dass am heutigen Abend ein einmaliges Event stattfinden wird.

Die Rakete startet in Fortnite

So teilte man den Spielern folgendes mit: “Seid am Samstag um 19:30 Uhr in einer Partie und schaut zum Himmel. Es geschieht nur einmal!”. Bei Snobby Shores steht schon seit Wochen eine Rakete, die in der letzten Zeit immer aktiver wurde. Erst wurde sie mit Hop Rocks aus dem Kometenkrater beladen, dann tauchten Logos der Raketenbasis und Countdowns auf Bildschirmen in der ganzen Welt von Fortnite auf. Zudem ertönt während des Matches immer wieder eine Warnsirene, welche von der Basis aus kommen.

Was passiert nach dem Raketenstart in Fortnite?

Es gibt zusätzlich noch diverse Spekulationen was genau die Rakete verursachen wird. Neben einer totalen Zerstörung über eine Reise zu einer neuen Karte findet man im Netz und bei Spielern die wildesten Theorien. Spätestens heute Abend wissen wir, was genau mit der Rakete passiert, seid gespannt und wachsam…vielleicht ist es auch eine Finte.

IT'S HAPPENING!!!!! NEW LAUNCH SOUND??? Randomly happened out of nowhere pic.twitter.com/1NqKCBOnbi — OpTic CouRage (@CouRageJD) June 27, 2018

Quelle: EpicGames