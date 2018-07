Fortnite – Die Rakete ist tatsächlich gestartet

In einer Nachricht hatte Epic ja angekündigt, dass Spieler heute in den Himmel blicken sollten. Und tatsächlich gab es einiges zu sehen.

Raketenstarts in Fortnite

Wie angekündigt, gab es heute einiges am Himmel zu sehen. Von Snobby Shores aus startete eine Rakete. Nachdem diese ins All verschwunden war gingen Objekte auf die verschiedenen Gebiete der Map nieder. Was genau sich jetzt ändern wird ist noch nicht klar aber aktuell kann man einen Riss im lila leuchtenden Himmel sehen. Spieler sollten jetzt die Augen offen halten ob sich etwas in der Map ändert.

Quelle: @Azzurrii_08 (via Twitter)