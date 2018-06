Halo Infinite – Legendärer Komponist wieder dabei?

Die Musik in Videospielen ist mittlerweile eines der wichtigsten Standbeine eines Spiels. Durch sie wird das Spiel erst lebendig und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Doch mehr dazu findet ihr in diesem SPECIAL.

Diese Frage stellen sich aktuell viele Fans in den sozialen Medien. Der Ausnahme-Komponist Marty O’Donnell lässt die Fans auf Twitter hoffen. Kürzlich veröffentlichte er einen Tweet, auf dem er zusammen Joseph Staten und Jen Taylor. Joseph ist eine ehemaliger Bungie-Mitarbeiter, arbeitet jedoch mittlerweile bei den Microsoft Studios. Er wirkte unter anderem an der Halo-Reihe und dem ersten Destiny mit. Jen Taylor hingegen wird wohl etwas bekannter sein. Immerhin leiht sie Cortana und Dr. Halsey ihre Stimme. Ob es Zufall war, dass die drei lediglich nur einen Kaffee trinken waren, darf angezweifelt werden. Wir sind gespannt.

Coffee time in rainy Seattle.

Ya never know who’ll you run into.@joestaten @jentaylortown pic.twitter.com/FLAbPvfVqm

— Marty O'Donnell (@MartyTheElder) June 25, 2018