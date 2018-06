Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele für den Juli

Bei einem Monatswechsel gibt es auch mal wieder neue Spiele im Xbox Games with Gold-Abonnement. Zwei spiele sind dabei für die Xbox One, zwei spiele für die Xbox 360, letztere durch Abwärtskompatibilität auch auf der One spielbar.

Fans nicht besonders begeistert vom Xbox Games with Gold Juli-Angebot

Die Spiele, die im Juli für Xbox Games with Gold verfügbar sind, hauen die Fans nicht unbedingt vom Hocker. Dies wird deutlich, wenn man sich die Kommentare unter dem Ankündigungsvideo anschaut. Im nächsten Monat sind zwei eher unbekannte Titel für die One verfügbar, die Spiele für die 360 finden da schon eher Anklang. Diese Titel sind verfügbar:

1. Juli – 31. Juli: Assault Android Cactus (Xbox One)

16. Juli – 15. August: Death Squared (Xbox One)

1. Juli – 15. Juli: Virtua Fighter 5 Final Showdown (Xbox 360)

16. Juli – 31. Juli: Splinter Cell Conviction

Quelle: Xbox via Youtube