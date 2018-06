Pathfinder: Kingmaker – Kooperation mit Koch Media

Das Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker wurde erfolgreich auf Kickstarter finanziert und geht so langsam in die finale Entwicklungs-und Planungsphase über.

Koch Media wird Publisher von Pathfinder: Kingmaker

Das Medienunternehmen mit Sitz in Bayern wird das Studio Owlcat Games so gut wie möglich unterstützen. Das gaben die Entwickler nun bekannt. Pathfinder: Kingmaker tritt in die Fußstapfen der legendären Baldur’s Gate-Reihe. Es basiert auf dem gleichnamigen Pen & Paper-Rollenspiel und entführt euch in ein mittelalterliches Fantasy-Setting voller Trolle, Orks, Zwerge, Elfen und natürlich Drachen. Ein Erscheinungstermin ist bisher leider nicht bekannt. Aber Spekulationen nach zu urteilen, wird es wohl auf das Jahr 2019 hinauslaufen.

