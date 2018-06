Call of Duty WWII – Neuer DLC im Anmarsch

Was gehört bei Call of Duty neben der Waffenanpassung schon lange ins Repertoire? Der Zombie-Modus. Seit dem 2010 veröffentlichten Call of Duty: Black Ops ist dieser Coop-Modus nicht mehr weg zu denken.

Call of Duty WWII bringt mit dem dritten DLC die Zombie Story voran

Der dritte DLC zu Call of Duty WWII hört auf den Namen United Front und bringt auch neuen Content für den Zombie-Modus mit. Durch den Exklusivdeal mit Sony können Playstation-Rekruten einen Monat früher in die Schlacht, also am 26. Juni 2018. Für PC- und Xbox-Zocker gehts leider erst vier Wochen später los. Viel Spaß mit dem Ankündigungstrailer.

Quelle: Call of Duty (via Youtube)