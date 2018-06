Xbox – Partnerschaft mit Razer und Microsoft

Es ist schon seit einiger Zeit im Gespräch, dass die Xbox One eine Maus- und Tastaturunterstützung bekommen soll. Das würde Entwicklern die Möglichkeit geben, Spiele wie Age of Empires auch problemlos auf der Xbox anzubieten.

Microsoft geht Partnerschaft mit Razer ein

Anfang diesen Jahres hat Microsoft mit einigen Hardware-Entwicklern zusammen an einer möglichen Maus- und Tastaturunterstützung für die Xbox One gearbeitet. Für die Präsentation ist Microsoft eine Partnerschaft mit Razer eingegangen und stellte zwei Tastatur-Maus-Sets von Razer vor. Dabei wurden auch Treiber für die RGB-Beleuchtung entwickelt, welche dynamisch durch das jeweilige Spiel angepasst wird. Auch gab Microsoft bekannt, dass man sich auf gewisse Regeln, beispielweise im Matchmaking, einigen muss. Denn in einem kompetitiven Multiplayerspiel besteht kaum Chancengleichheit, wenn Controller auf klassische Maus-Tastatur-Steuerung trifft. Über dieses Problem sind sich alle im Klaren und es wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht.

Quelle: windowscentral