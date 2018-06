Summer Games Done Quick – Spendenmarathon geht in die nächste Runde

Es ist mal wieder Zeit für Games Done Quick, den wohl bekanntesten Gaming-Spendenmarathon. Wie jedes Jahr ist das Event im Sommer unter dem Namen Summer Games Done Quick am Start, der Ablauf ist jedoch genau der gleiche wie bei der Winterausgabe: Es werden unzählige Speedruns gestreamt, während für bestimmte Ziele, Merch und andere Anreize Spenden für den guten Zweck gesammelt werden.

Bereits das achte mal Summer Games Done Quick

Games Done Quick wurde zum ersten Mal 2010 gestreamt, das erste Summer Games Done Quick fand im August 2011 statt. In diesem Jahr jährt sich das Event also zum achten Mal und auch diesmal gehen die gesammelten Spenden wieder an Ärzte ohne Grenzen. Das Event ist bereits gestartet und streamt nun 24/7 bis zum 1. Juli.

