Yo-Kai Watch 4 – Neuer Ankündigungstrailer veröffentlicht

Während wir in Europa noch auf den Release von Yo-Kai Watch 3 warten, können sich die Japaner bereits noch in diesem Jahr auf den Release von Yo-Kai Watch 4 freuen. Nun wurde ein passender Ankündigungstrailer durch den verantwortlichen Entwickler Level-5 veröffentlicht, in dem man allerdings kein Gameplaymaterial zu sehen bekommt. Allerdings werden einige Details zum Spiel verraten.

Mysteriöse Schlüssel in Yo-Kai Watch 4

Im Trailer werden Yo-Kai Schlüssel gezeigt, mit denen man anscheinend Tore in andere Welten öffnen kann. Und zwar jede Welt, die man sich vorstellen kann, so sagt es zumindest der Trailer. Ebenfalls im Trailer erwähnt wird die Welt aus dem neuen Kinofilm Yo-Kai Watch Forever Friends, welcher der insgesamt fünfte Kinofilm der Reihe ist.

Quelle: コロコロチャンネル【公式】(via Youtube)