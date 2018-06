Inazuma Eleven Ares – Erscheint 2019 für Europa

Das Entwicklerstudio Level-5 hat soeben bekannt gegeben, dass das Fußball-Rollenspiel Inazuma Eleven Ares im nächsten Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS und Android erscheinen wird. In Japan kann man bereits in diesem Herbst den Bolzplatz unsicher machen. Ebenfalls wurde ein passendes Video veröffentlicht, der uns einiges an Gameplaymaterial zeigt.

Neue und alte Charaktere in Inazuma Eleven Ares

Wie Level-5 verriet, soll es sich in Inazuma Eleven Ares um eine Parallelwelt handeln, in der neue Charaktere vorkommen werden. Allerdings kann man auch viele altbekannte Gesichter wiederfinden. Den Spieler sollen actiongeladene und herzzerreißende Kämpfe erwarten, außerdem soll die Steuerung für jeden Spieler gut handhabbar sein. Die einzelnen spielbaren Charaktere sollen zudem die Qualität der Darstellung bieten, die man aus den Anime-Serien gewohnt ist.

Quelle: プレイテンドーPlayTendo (via Youtube)