Hellblade: Senua’s Sacrifice – 1 Millionen-Marke geknackt

Das hätten sich die Entwickler wohl nicht so gedacht. Doch offenbar kam ihr Indie-Meisterwerk Hellblade: Senua’s Sacrifice verdammt gut an!

Wie das Entwicklerstudio Ninja Theory via Twitter bekannt gab, wurde die magische Marke von 1 Millionen Downloads geknackt. Das Studio bedankt sich recht herzlich bei der Community. Bei Hellblade: Senua’s Sacrifice schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Protagonistin Senua. Diese hat einen schwere inneren Konflikt zu bewältigen. Das Spiel beleuchtet die tiefsten und dunkelsten Ebenen der Seele. Das mehrfach preisgekrönte Spiel ist nur als Download erhältlich. Im selben Atemzug machen sie auf eine 40%-Rabatt-Aktion aufmerksam.

#Hellblade has just hit 1 Million unit sales across #Xbox #PS4 #PC!

Thank you all for your support!

— NinjaTheory (@NinjaTheory) June 22, 2018