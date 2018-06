Gears of War – Neue Infos zum kommenden Teil

Gears of War ist neben Halo eine der beliebtesten Exklusiv-Reihen von Microsoft. Der nächste Teil soll unter anderem eine Namensänderung erfahren.

Neue Infos zun nächsten Gears of War

Der kommende Teil der Reihe soll nur noch auf den Titel “Gears 5” hören. Auch soll das Spiel, wenig überraschend, die technischen Möglichkeiten der Xbox One X ausreizen. Des Weiteren soll die PC-Fassung nicht nur eine einfache Portierung sein, sondern separat programmiert werden. Dadurch eröffnen die Entwickler den Spielern einen Haufen Möglichkeiten, was die Leistungsanpassung am PC betrifft. Denn Gears 5 soll auf dem PC , die entsprechende Hardware vorausgesetzt, mit atemberaubender Grafik auf 120 FPS (Bilder pro Sekunde) laufen. Einen definierten Erscheinungstermin gibt es bisher noch nicht. Gears 5 soll im Laufe des Jahres 2019 für PC und Xbox One erscheinen.

Quelle: techradar