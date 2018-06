Detroit Become Human – Ein Sequel wäre möglich

In der Vergangenheit hat sich Quantic Dream immer gegen Sequels ausgesprochen. Diese Meinung scheint sich nach Detroit Become Human, geändert zu haben.

Detroit Become Human könnte eine Fortsetzung erhalten

In einer Ask me anything Session auf Reddit, beantwortete David Cage einige Fragen von Fans. Darunter auch ob der erfolgreiche Androiden Thriller ein Sequel erhalten könnte. Cage sagte dazu, dass das Team an einer Fortsetzung arbeiten würde, wenn die Ideen und das Interesse da wären. Die Welt Detroit bietet laut Cage viel Raum für weitere Geschichten. Auch DLC scheint eine Option zu sein, darauf angesprochen gab er als Antwort, dass er aktuell noch nichts dazu sagen könne. Vielleicht sehen wir ja bald schon weitere Episoden.

Quelle: Reddit