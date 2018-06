Cyberpunk 2077 – Current Gen Performance noch unklar

Einer der beeindruckendsten Titel der E3 war eindeutig Cyberpunk 2077. In einem Interview gab es jetzt einige interessante Neuigkeiten.

Cyberpunk 2077 wohl doch ein Cross Gen Titel

In einem Interview mit Games Industry gab CD Projekt RED CEO Marcin Iwinski einige Fakten zur technischen Seite des Megatitels preis. Demnach lief das gezeigt Material und Gameplay auf einem High End PC und wurde mit der nächsten Generation von CDs eigener Engine entwickelt. Laut Iwinski seien die aktuellen Konsolen zwar leistungsstark, was man aber auf diesen leisten könne sei noch unklar. Ziel sei es, den Titel auch auf Standard PS4 und Xbox One großartig aussehen zu lassen. Er betonte aber das PC immer die Nase vorn haben werde. Nach diesen Aussagen kann man wohl davon ausgehen, dass wir hier einen der ersten Cross Gen Titel sehen werden.

Quelle: Games Industry