Life is Strange 2 – Offiziell mit Trailer angekündigt

Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der offizielle zweite Teil von Life is Strange 2 angekündigt wird. Heute ließ Square Enix zusammen mit DONTNOD Entertainment die Bombe platzen und kündigte die erste von fünf Episoden des zweiten Teils mit einem Teasertrailer an. Weitere Informationen zur Geschichte und einen ausführlichen Trailer sollen im August folgen. Wir rechnen damit, dass das Spiel auf der gamescom präsentiert wird.

Erste Episode von Life is Strange 2 erscheint im September 2018

Ersten Informationen zu Folge wird es eine völlig neue Geschichte im Life is Strange Universum geben. Am 27. September 2018 wird die erste Episode von fünf für PlayStation 4, Xbox One und dem PC veröffentlicht.

Quelle: Square Enix