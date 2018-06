Games Charts – Bus Simulator 18 macht Stopp auf Platz 1

Astragon hat in dieser Woche gleich doppelte Gründe zu jubeln, schließlich macht der Bus Simulator 18 Stopp auf Platz 1 der deutschen Games-Charts im Bereich PC. Dazu gesellt sich, wenn auch nur an achter Stelle, der Fantasy-Spaß The Forgotten Fairy Tales: Reise nach Spectra. Die Sims 4 räumen damit das Feld und rücken auf den Vizeplatz. Neueinsteiger LEGO: Die Unglaublichen haben ihren Einstand leider etwas verpasst und laden nur auf Platz fünf des Xbox One Rankings.

State of Decay 2 bleibt weiter auf der Games-Charts Pole

Vampyr kann in dieser Woche den perfekten Start nicht ganz halten und landet damit auf dem zweiten Platz. Das fünfte Abenteuer von Far Cry rutscht damit auf Bronze. Im Bereich PlayStation ändert sich nicht allzu viel, denn Detroit: Become Human kann die Führung weiter ausbauen und mit Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ist Platz 2 gesichert. Hier starten die Unglaublichen übrigens auch nicht wirklich gut auf Rang sieben. Im Bereich Nintendo hat sich übrigens nichts getan. Alle Platzierungen bleiben wie in der letzten Woche bestehen und änderten sich nicht. Auch die Last-Gen kommt diese Woche ohne Veränderungen daher.

Quelle: gfk-entertainment