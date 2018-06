Friday the 13th – Alle DLCs komplett gestrichen

Entwickler Gun Media hat schlechte Nachrichten für die Spieler des Multiplayertitels Friday the 13th. Ein Rechtsstreit mit dem Drehbuchautor der Reihe hat dem zukünftigen Content ein Ende gesetzt.

Friday the 13th wird so bleiben wie es ist

In einem Blog Post äußerte sich ein Mitarbeiter von Gun Media, zu der Zukunft des asymmetrischen Multiplayertitels. In diesem bestätigt er, dass der gesamte DLC Content inklusive neuer Betreuer und anderen Jason Versionen, ist für immer auf Eis gelegt. Man könne nicht die Produktion runterfahren und irgendwann wieder aufnehmen, insbesondere wenn man nicht weiß wann dieser Moment eintrifft. Man sei nicht einmal in der Lage einen Stein oder Baum hinzuzufügen. Einzig Bugfixes, Dedicated Servers für Konsolen und dergleichen sollen weitergeführt werden.

Quelle: forum.f13game.com