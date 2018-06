Playstation Hits – Sony veröffentlicht PS4-Klassiker für 20€

Die PS4 ist nun fast fünf Jahre alt und jetzt veröffentlicht Sony die ersten Klassiker unter einem Namen, Playstation Hits. 20 ausgewählte Klassiker der Konsole werden ab nächstem Monat für 20€ zu haben sein. Alle Spiele kommen mit einem roten Streifen als Markierung, des weiteren wird es noch ein Bundle geben, in dem die PS4 mit drei Klassikern (Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Ratched & Clank) enthalten ist.

20 Spiele zu Beginn, doch mehr Playstation Hits sind geplant

Das Lineup der Playstation Hits kann sich sehen lassen. Hier sind alle 20 Titel, die ihr ab dem 18. Juli für 20€ erhalten könnt:

Bloodborne Driveclub inFAMOUS Second Son Killzone Shadow Fall The Last of Us Remastered LittleBigPlanet 3 Ratchet & Clank Uncharted 4: A Thief’s End Need For Speed Need For Speed Rivals EA Sports UFC 2 Yakuza Zero Earth Defense 4.1: The Shadow of New Despair Project CARS Dragon Ball Xenoverse Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Complete Edition Watch_Dogs Assassin’s Creed IV Black Flag Rayman Legends Mortal Kombat X Batman Arkham Knight Middle Earth: Shadow of Mordor Street Fighter V



Wo das Angebot bei uns in Deutschland verfügbar sein wird, darüber gibt es derzeit noch keine genauen Informationen. Im Playstation Store werden sie auf jeden Fall vorhanden sein.

Quelle: playstationblog