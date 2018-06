MechWarrior 5 – Release erst 2019

Fans von MechWarrior müssen jetzt stark sein, denn der neuste Teil erscheint doch nicht mehr wie geplant im Jahr 2018.

MechWarrior 5 erscheint erst 2019

Leider musste das verantwortliche Studio Piranha Games mitteilen, dass ihr aktuelles Projekt noch etwas auf sich warten lassen muss. Die Programmierer bräuchten noch etwas mehr Zeit um den Fans das zu bieten, was sie erwarten. MechWarriror 5 wird der erste Singleplayer-Titel der Reihe, seit 2002. Doch einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es. Am 1. Dezember findet die MechCon in Vancouver statt. Dann soll neben einem neuen, festen Releasetermin auch eine spielbare Singleplayer-Demo bereit stehen. Wir dürfen gespannt sein.

Important message regarding MechWarrior 5: Mercenaries pic.twitter.com/HKlTSu1EWz — Russ Bullock (@russ_bullock) June 18, 2018

Quelle: Piranha Games (via Twitter)