AMD – Next Gen Grafiktechnik speziell für PS5

Microsoft hat auf der E3 offen angekündigt, dass die nächste Generation schon in Arbeit ist. Sony hält sich da noch bedeckt, AMD allerdings nicht. Die neue Grafikarchitektur Navi ist schon in Arbeit, speziell für Sonys neue Konsole.

AMD baut Next Gen Grafikarchitektur speziell für PS5

Normalerweise beauftragen Plattformhalter wie Sony oder Microsoft, bestimmte Version existierender Chipsets für ihre Konsolen. Der Chiphersteller geht diesmal aber einen recht außergewöhnlichen Schritt. Laut WCCFTech und Forbes baut wird die Next Gen Grafikarchitektur, genannt Navi, des Chipherstellers speziell für die PS5 entwickelt. Berichten zu Folge wurden zwei Drittel der Ingenieurabteilung zu dem Projekt verlagert. Dadurch hat sich auch die Entwicklung der Vega GPUs verzögert. Was das für die Zusammenarbeit mit Microsoft an der nächsten Xbox bedeutet, bleibt abzuwarten.

