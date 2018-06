Cyberpunk 2077 – Wird auf der gamescom vertreten sein

Bereits auf der diesjährigen E3 in Los Angeles konnten sich Pressevertreter hinter verschlossenen Türen von CD Projekts neustem Titel Cyberpunk 2077 in einer großen Präsentation überzeugen. Auch für die diesjährige gamescom hat das Entwicklerteam schon Pläne geschmiedet. Demnach wird auch hierzulande Cyberpunk 2077 präsentiert werden. Allerdings ist bislang unklar, in welcher Form der Titel gezeigt wird. Laut dem Studiovertreter Marcin Iwinski überlegt das Team noch, ob die gleiche Demo wie auf der E3 gezeigt wird oder ob eine öffentliche Präsentation der Demo stattfinden wird.

Ich denke, wir sind auf der Gamescom, also werden wir es zeigen. Ich kann es euch nicht sagen, aber es wird nicht identisch sein. Es wird einen Besuch wert sein. Erwartet natürlich keine komplett andere Demo, aber wir werden vielleicht etwas anderes zeigen, vielleicht einen anderen Blickwinkel.

Die Präsentation von Cyberpunk 2077 war nicht gekünstelt

Zudem soll die E3 Präsentation laut Irwin keine beschönigte Demo sein, so erzählt er es der Kotaku in einem Interview. All die Inhalte, die zu sehen waren, sollen nicht extra für die Demo kreiert worden sein, das soll auch den Pressevertretern aufgefallen sein. Demnach erhielt das Studio viel Lob, dass eindeutig zu sehen gewesen sei, dass es sich nicht um vorgerenderte oder falsch wirkende Inhalte handeln würde. Dies mache Irwin und sein Team sehr glücklich und stolz.

Quelle: Kotaku