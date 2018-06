Warframe – Limbo Prime Access startet am Dienstag

Es ist wieder so weit und Warframe bekommt einen neuen Prime Warframe. Diesmal ist der Rift Walker Limbo an der Reihe, sein Prime Access startet diese Woche.

Warframe zieht Limbo Prime aus dem Rift

Am Dienstag geht der nächste Prime Frame an den Start. Limbo Prime wird sich der erlesenen Auswahl anschließen, mit seinem Prime Access Pack. Natürlich müsst ihr Limbo Prime nicht kaufen und könnt wie gewohnt die Teile für ihn im Spiel aus den entsprechenden Relikten erhalten. Gleiches gilt für seine beiden Waffen Destreza Prime und Pyrana Prime. Wer allerdings den schnellen Weg gehen will bekommt folgende Inhalte in den beiden Paketen.

Limbo Prime Access Inhalte

Limbo Prime

Limbo Prime Glyphs

Destreza Prime

Pyrana Prime

Limbo Prime Accessories

Oblivia Prime Syandana

Rift Walker Prime Sigil

90 Tage Credit Booster

90 Tage Affinity Booster

Quelle: Digital Extremes (via Pressemeldung)