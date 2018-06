Marvel’s Spider-Man – Insomniac’s Spidey wird Canon in den Marvel Comics

Mit Spider-Man steht einer am meist erwarteten PS4-Titel vor der Tür und nun wurde verkündet, dass der Peter Parker aus dem Spiel auch in den offiziellen Marvel-Comics vorkommen wird. Genauer gesagt wird er eine wichtige Rolle in der neuen Storyline “Spidergeddon” einnehmen, welche schon angeteased wurde. Ein Promobild ließ einen der unterschiedlichen Spider-Mans jedoch als Silhouette und es ist tatsächlich der Videospiel-Spidey mit dem charakteristischen weißen Logo.

Story aus Marvel’s Spider-Man wird auch in den Comics angesprochen

Dass die Version von Spidey aus Marvel’s Spider-Man nun auch im Comic vorkommen wird, ist keine schnell dahingeschriebene Kurzschlussaktion. Einer der Autoren des Spiels, Christos Gage, ist auch für die neue Spidergeddon-Storyline zuständig. Seit er angefangen habe, für das Spiel zu schreiben, sei es ihm perfekt erschienen, auch diesen Spidey mit einzubinden. Geschehnisse aus der Videospielstory werden auch im Comic zu sprechen kommen, Spoiler werden im Comic jedoch nicht vorkommen. Man kann also beruhigt die neue Storyline lesen, auch wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat.

Quelle: Polygon