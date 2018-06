Little Dragons Café – Erscheinungsdatum für Nordamerika

Wie Co-Entwickler und Publisher Aksys Games bekannt gab, erscheint Little Dragons Café am 24. August 2018 für Switch und PlayStation 4, allerdings gilt diese Meldung nur für Nordamerika. Für Europa steht ein genauer Releasetermin noch aus, allerdings haben die Verantwortlichen den Zeitraum bereits eingegrenzt. So soll es in diesem Sommer noch so weit sein, dass wir in Europa in den Genuss der Café-Simulation kommen können. Da der offizielle Release in Japan am 30. August 2018 sein wird, dürften wir im gleichen Zeitraum ein offizielles Erscheinungsdatum für Little Dragons Café erwarten.

#LittleDragonsCafe is up for pre-order for the #Switch and #PS4 right now. Everyone’s favorite Real Dragon Husbandry Simulator™ slash Café Management Sim slash Heartwarming Story can be yours come August 24, 2018! pic.twitter.com/0UXA2eVrAh — Aksys Games (@aksysgames) June 12, 2018

Leite dein eigenes Café in Little Dragons Café

Die Geschichte beginnt mit dem Zwillingspaar, das unter der Anleitung ihrer Mutter lernt, ein kleines Café zu verwalten. Alles war friedlich und routiniert, bis eines Morgens die Zwillinge entdecken, dass ihre Mutter in einen tiefen Schlaf gefallen ist und nicht mehr aufwacht. Plötzlich erscheint zudem ein seltsamer alter Mann und erzählt ihnen, dass sie einen Drachen aufziehen müssen, um ihre Mutter zu retten. In Zusammenarbeit mit drei Café-Mitarbeitern müssen die beiden Geschwister herausfinden, wie man einen Drachen zähmt und das Familienunternehmen führt, während sie gleichzeitig einen Weg finden müssen, ihre Mutter zu retten.

