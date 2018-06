Xenoblade Chronicles 2 – Torna ~ The Golden Country erscheint für die Switch

Es ist bereits einige Monate her, dass Xenoblade Chronicles 2 für die Nintendo Switch erschienen ist. Doch nun haben die Verantwortlichen in der diesjährigen E3 Pressekonferenz bekannt gegeben, dass das Spiel mit einem Story-DLC versorgt wird. Der DLC trägt den Titel Torna ~ The Golden Country und wird für Expansion Pass Besitzer am 14. September für die Switch erscheinen, während die physische Version ab dem 21. September im Handel erhältlich sein wird. Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier zu Gemüte führen.

Erlebt das Prequel zu Xenoblade Chronicles 2

Mit Torna ~ The Golden Country erlebt ihr die Vorgeschichte von Xenoblade Chronicles 2. Ihr führt eine Gruppe legendärer Krieger auf eine Reise durch die tragische Geschichte, die ein Königreich verurteilte und einen Helden 500 Jahre vor den Ereignissen von Xenoblade Chronicles 2 auf einen dunklen Pfad trieb. Verteidigt euch gegen Malos und seine Streitkräfte und nutzt die Wut dieses raffinierten Kampfsystems, in dem ihr sowohl als Klingen als auch als Driver kämpfen könnt.

Quelle: Nintendo E3 Pressekonferenz