Resident Evil 2 – Es ist real und es kommt im Januar

Lange haben Fans gewartet und teilweise schon die Hoffnung aufgegeben. Doch jetzt haben wir nicht nur einen Trailer zu Resident Evil 2 sondern auch ein Datum.

Resident Evil 2 ist tatsächlich in greifbarer Nähe

Der Showcase Trailer gibt uns einen kurzen aber dafür spektakulären Eindruck vom Resi 2 Remake. Ein junger Leon S. Kennedy ist dabei das erste vertraute Gesicht mal abgesehen vom Zombie. Danach folgen aber auch Claire Redfield und Sherry Birkin sowie das Raccoon City Polizeirevier und der Licker natürlich. Die Third Person Perspektive aus Resi 4 ist dabei genauso an Bord wie eine stark überarbeitete Optik im Stil der anderen Remakes. Das Remake soll zudem am 25. Januar 2019 erscheinen.

Quelle: Playstation (via Youtube)