Marvel’s Spider-Man – Neuer Trailer setzt Fokus auf die Gegner

Marvel’s Spider-Man wurde auf dem Sony E3 Showcase natürlich auch gezeigt. Das neue Gameplay zeigt diesmal einige von Spideys Gegnern.

Marvel’s Spider-Man bekommt einiges zu tun

Im neuen Gameplay Trailer bekommen Spidey Fans nicht nur Electro zu sehen, sondern auch Rhino und Vulture zeigen sich. Das Gameplay ist dabei actionreich inszeniert und erinnert erneut stark an die ersten beiden Spidey Games auf der Playstation One. Aber schaut euch das Gameplay doch einfach selber an und berieselt eure Spinnensinne.

Quelle: Playstation (via Youtube)