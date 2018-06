Ghost of Tsushima – Samurai Game zeigt beeindruckendes Gameplay

Sucker Punch’s Samurai Game Ghost of Tsushima war eine echte Überraschung und jeder wollte wissen, wie das Gameplay aussehen würde. Die E3 hat diese Neugier jetzt befriedigt.

Ghost of Tsushima ist schön, stylisch und brutal

Im ersten Gameplay Trailer bekommen wir zum ersten Mal einen Einblick auf das Spiel in Action. Die beindruckende Optik fällt dabei sofort auf. Als es dann in den Kampf geht bekommen wir stilechte Samurai Action zu sehen. Dabei gibt es aber auch einige Kletterpartien zu sehen. Die Präsentation ist dabei cineastisch und bringt dabei einige Erinnerungen an klassische Samuraifilme ins Gedächtnis. Ein Releasetermin gab es leider noch nicht, woran man erkennen kann, dass es wohl noch etwas dauern wird.

Quelle: Playstation (via Youtube)