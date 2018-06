Fire Emblem Three Houses – Erster FE-Teil für die Switch bestätigt

In seiner Präsentation auf der E3 hat Nintendo einige neue Spiele angekündigt. Fans dürfen sich vor allem über den neuen Titel Fire Emblem Three Houses freuen. Mit diesem Spiel kommt erstmals ein Hauptableger der Fire Emblem Reihe auf die Switch. Natürlich gab es auch einen ersten Trailer zu bestaunen, in dem neben Story-Sequenzen auch Gameplay-Elemente zu sehen sind.

Fire Emblem Three Houses für das nächste Jahr

Am Ende des Trailer verriet Nintendo ein Erscheinungsdatum für Fire Emblem Three Houses. Demnach soll der Titel im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Weitere Informationen werden im Laufe des Jahres folgen, wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Quelle: Nintendo Pressekonferenz E3