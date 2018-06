Assassin’s Creed Odyssey – Griechisches Abenteuer in bewegten Bildern

Im Rahmen der Pressekonferenz von Ubisoft zur diesjährigen E3 wurde unter anderem der neuste Teil der Assassin’s Creed vorgestellt. Dieser trägt den Titel Assassin’s Creed Odyssey und spielt im antiken Griechenland. Der Titel soll am 5. Oktober 2018 in Europa für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zum ersten Mal in der Geschichte von Assassin’s Creed könnt ihr zwischen einem männlichen Protagonisten namens Alexios und einem weiblichen Protagonisten namens Kassandra wählen. Eure Wahl hat allerdings keinen Einfluss auf den Verlauf des Spiels. Die Spieltwelt soll offenbar noch größer sein als die in Assassin’s Creed Origins und erstreckt sich über ganz Griechenland. Vorbesteller erhalten zusätzlich die Mission “Der blinde König“, in der sie einen mysteriösen Reisenden kennenlernen, der weitaus mehr zu erzählen hat, als sein Äußeres vermuten lässt. Natürlich gab es auch einen Trailer zum Spiel zu sehen, den ihr euch unterhalb dieses Abschnittes zu Gemüte führen könnt.

Erobert Griechenland in Assassin’s Creed Odyssey

Alexios oder Kassandra: Zum ersten Mal in der Assassin’s Creed-Serie haben Spieler die Wahl, welchen Helden sie auf ihrer epischen Reise spielen möchten: Alexios oder Kassandra. Sie passen dabei ihre Ausrüstung an, werten Fertigkeiten auf und personalisieren ihr Schiff auf ihrem Weg, zu einer wahren griechischen Legende zu werden.

