The Elder Scrolls VI – Endlich wurde es angeteasert

Bei der Bethesda Pressekonferenz stand eine Frage ganz weit oben: Wird es ein neues The Elder Scrolls geben? Die Antwort ist: Ja, wird es. Ganz zum Schluss der Konferenz wurde ein wirklich sehr kurzer Teaser gezeigt, welcher die Existenz von The Elder Scrolls VI bestätigt. Allerdings auch nicht viel mehr.

The Elder Scrolls VI soll den Skyrim-Reboot-Wahnsinn beenden

Dass der fünfte Teil der Reihe einfach viel zu oft geremastered und geremaked wurde, sieht Bethesda mittlerweile selbst ein. Auf der Pressekonferenz wurde sogar ein Faketrailer gezeigt, in welchem sie sich über sich selbst und die Skyrim-Ports lustig machen. Doch ein wahrer Nachfolger steht nun vor der Tür, allerdings weis man absolut nichts nennenswertes über The Elder Scrolls VI. Der Trailer ist nur eine Kamerafahrt durch eine wunderschöne Landschaft, begleitet von der bekannten Melodie. Fans bekommen also nur den kleinsten aller Teaser und müssen sich nun sehnsüchtig gedulden.

Quelle: Bethesda Pressekonferenz