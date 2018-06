Starlink: Battle for Atlas – Weltraumabenteuer Crossover mit alten bekannten

Starlink: Battle for Atlas spricht vielleicht eher die jüngere Zocker-Generation an, jedoch wird auch der ein oder andere ältere Spieler seinen Gefallen daran finden.

Crossover mit bekannten Helden in Starlink: Battle for Atlas

Das besondere an Starlink: Battle for Atlas ist, dass man das Spielerlebnis durch separat erhältliche Modellraumschiffe erweitern kann. Ähnlich wie bei Skylanders kann man so sein Schiff und dessen Bewaffnung nach Belieben anpassen. Doch das ist nicht alles. Ein alter Bekannter wird Switch-Exklusiv verfügbar sein. Fox McCloud aus Star Wing, beziehungsweise Star Fox wird wohl spielbar sein. So auch sein Raumgleiter. Starlink: Battle for Atlas erscheint am 16. Oktober 2018 auf Xbox One, PS4 und Nintendo Switch.

Quelle: Ubisoft (via YouTube)