Shadow of the Tomb Raider – Gameplaymaterial zeigt Laras neue Fähigkeiten

Wir haben nun bereits einige Trailer zu Shadow of the Tomb Raider gesehen, doch nun bekamen wir endlich auch etwas Gameplaymaterial. In einer kurzen Präsentation wurden uns Laras neue Fähigkeiten präsentiert. Mal wieder ist sie in der Unterzahl, alleine gegen eine Vielzahl an Gegnern. Doch mit den unterschiedlichsten Tricks kann sie sich schon zur Wehr setzen.

Shadow of the Tomb Raider ist wörtlich zu nehmen

Die beste Art, Shadow of the Tomb Raider zu spielen, wird wohl Stealth sein. Die Entwickler nennen das “Eins mit dem Dschungel werden”. So kann Lara sich mit Schlamm einschmieren, um weniger leicht entdeckt werden zu können. Oder sie versteckt sich auf Bäumen und greift von dort aus an. Auch in diversen Wänden kann sich Lara tarnen. So kann man sich die besten Strategien erarbeiten, um durch das große Dschungelgebiet voranzuschreiten.

Quelle: Square Enix Pressekonferenz