NieR:Automata – BECOME AS GODS Edition vorgestellt

Im Rahmen der gestrigen Pressekonferenz von Microsoft auf der E3 wurde eine neue Edition zu NieR:Automata mit einem kleinen Trailer angekündigt. Diese trägt den Titel BECOME AS GODS und wird neben dem Hauptspiel auch einige weitere Inhalte mit sich führen.

Werdet wie die Götter in NieR: Automata

Neben dem Hauptspiel wird die BECOME AS GODS Edition die 3C3C1D119440927 Erweiterung beinhalten. Außerdem sind vier Pod Skins sowie ein Masken Accessoire mit in der Edition enthalten. Die Erweiterung soll ab dem 26. Juni 2018 im Microsoft Store zum Download zur Verfügung stehen.

Quelle: Microsoft Pressekonferenz