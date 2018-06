Gears 5 – Die harten Kerle sind zurück

Als auf der Xbox Pressekonferenz Gears POP! angekündigt wurde, ein Spin-off der Gears of War-Reihe, waren die Reaktionen eher verhalten. Schnell wurden Fans jedoch beruhigt, denn es sollte auch einen richtigen Nachfolger geben. Gears 5 fehlt der “of War”-Zusatz, ist aber nichtsdestotrotz dennoch der fünfte Teil der Spielereihe. In ihm kehren Marcus, Dom und Co. zurück, um sich erneut gegen fiese Aliens zur Wehr zu setzen.

In Gears 5 übernimmt Kait die Hauptrolle

Gears 5 wird die Story eines seltsamen Amuletts erzählen, welches Kait Albträume beschert. Sie möchte die Ursprünge dieses Amuletts ergründen, um sich endlich dieser schrecklichen Träume zu entledigen. Zwei Trailer gibt es, die beide ein wenig mehr auf die Story eingehen. Der zweite Trailer präsentiert eine Dialogsequenz und zeigt dann auch ein wenig Gameplay. Ein genaues Releasedatum hat das Spiel noch nicht, es wird im nächsten Jahr erscheinen.

Quelle: Xbox Pressekonferenz