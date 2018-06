Cuphead – Neuer DLC bestätigt

Neben zahlreichen Neuankündigungen auf der Microsoft-Pressekonferenz im Rahmen der E3 wurden auch Erweiterungen für bereits bestehende Spiele angekündigt. Zu den versorgten Spielen zählt ebenfalls Cuphead, das mit seinem comicartigen Look und hohem Schwierigkeitsgrad für Aufsehen sorgte. Einen passenden Trailer zum DLC haben wir ebenfalls für euch parat.

Neuer Tassenkopf in Cuphead

Der Titel des DLCs lautet The Delicious Last Course. Zu den Inhalten des DLCs zählt eine neue spielbare Figur, die auf den Namen Ms. Chalice hört. Zudem sollen eine brandneue Insel, neue Bosse sowie neue Waffen mit im Gepäck des DLCs sein. Erscheinen soll die Erweiterung im nächsten Jahr, für weitere Informationen müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Quelle: Microsoft Pressekonferenz