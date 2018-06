Beyond Good and Evil 2 – Neuer Trailer und Beteiligung der Fans möglich

Es gibt neues Material zu Beyond Good and Evil, einem der wohl am meist ersehnten Titel von Ubisoft. Neben einem cinematischen Trailer gab es auch ein wenig Gameplay aus der Pre-Alpha-Phase und eine Ankündigung, die kreative Fans animieren soll, ihre eigenen Projekte zu erschaffen, die es dann auch ins Spiel schaffen können. Möglich macht das von Schauspieler Joseph Gordon-Elvitt gegründete Hit Record-Programm.

Eure Musik und euer Artwork in Beyond Good and Evil 2

Hit Record macht es möglich, dass eure kreativen Arbeiten, seien es Soundtracks, Artwork oder Charakterdesigns, es in Beyond Good and Evil 2 schaffen können. Zum Spiel selbst gibt es wenig neue Informationen. Es handelt sich um ein Prequel und wir werden unsere bekannten Charaktere Jade und Pey’j wiedertreffen. Mittelpunkt ist die Suche nach einem mysteriösen Artefakt. Ein Releasedatum zum Spiel gibt es leider immer noch nicht.

Quelle: Ubisoft Pressekonferenz