The Division 2 – Nachfolger zum Koop-Shooter mit Cinematic- und Gameplaytrailern

Das 2016 erschienene The Division erhält einen Nachfolger. The Division 2 wurde auf der Xbox Pressekonferenz mit einem Cinematic Trailer und einigen Minuten an Gameplaymaterial präsentiert. Spielerisch dürften Fans dabei mit dem rechnen, was sie auch schon aus dem ersten Teil kennen: Als Vierergruppe gegen andere Spielerteams antreten und looten.

Release von The Division 2 im nächsten Jahr

Bevor ihr mit euren Freunden in The Division 2 auf Lootjagd gehen dürft, müsst ihr euch noch eine Weile gedulden. Das Spiel wird erst am 18. März 2019 erscheinen. Genaue Details über neue Features etc. wurden noch nicht verraten, werden aber sicher mit der Zeit enthüllt werden.

Quelle: Xbox Pressekonferenz